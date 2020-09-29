باريت مرتبطة في مجموعة دينية تخضع النساء

ترتبط مرشحة الرئيس دونالد ترمب للمحكمة العليا الأمريكية، قاضية الاستئناف الفيدرالية آمي كوني باريت، بعلاقات وثيقة مع مجموعة دينية مسيحية تسمى People of Praise ، تتمتع بشخصية كاريزمية ترى أن الرجال وحدهم يشكلون رأس الأسرة والمعتقد. ويقول أعضاء سابقون في المجموعة، إنها تعلم أن الزوجات يجب أن يخضعن لإرادة أزواجهن.

وحاز انتماء باريت إلى مجموعة دينية محافظة ترفع من دور الرجال، على السخط والسخرية، نظرًا لأنها ستشغل مقعد المحكمة العليا الذي شغلته القاضية روث بادر جينسبيرغ، وهي أيقونة للنساء قضت حياتها المهنية القانونية تناضل من أجل المساواة الكاملة للمرأة.

ارتباطها بالمنظمة

لم تعلق باريت علنًا على تورطها أو تورط عائلتها، ورفض متحدث باسم People of Praise الإفصاح عما إذا كانت هي وزوجها عضوين حاليين.

لكن باريت، ذات 48 عامًا، نشأت في نيو أورلينز في عائلة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنظمة، وشغلت مؤخرًا في عام 2017 منصب وصي في شركة Trinity Schools Inc. التابعة لـ People of Praise ، وفقًا لسجلات الضرائب الخاصة بالمنظمة غير الربحية وغيرها من الوثائق راجعته وكالة أسوشيتد برس. وتبينت أنه فقط أعضاء المجموعة يخدمون في مجلس إدارة المدارس، وفقًا لرئيس النظام.

كما استعرضت الوكالة 15 عامًا من الإصدارات السابقة للمجلة الداخلية للمنظمة، Vine and Branches ، التي نشرت إعلانات ولادة وصورًا وإشارات أخرى لباريت وزوجها جيسي، الذي كانت عائلته نشطة في المجموعة لمدة أربعة عقود. ولكن تمت إزالة جميع طبعات المجلة من موقع المجموعة.

وتم تصوير المجموعة من قبل بعض الأعضاء السابقين، وفي الكتب والمدونات والتقارير الإخبارية، على أنها هرمية وسلطوية ومسيطرة، حيث يهيمن الرجال على زوجاتهم، ويملي القادة على الأعضاء اختياراتهم الحياتية ويتم تجنب من يغادرون.

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مجتمع People of Praise :

- مجتمع ديني قائم على الكاثوليكية الكاريزمية، وهي حركة نشأت من تأثير الخمسينية.

- تأسست في ساوث بيند بولاية إنديانا في عام 1971 كجزء من حركة العنصرة الكاثوليكية.

- تضم ما يقرب من 1800 عضو بالغ في جميع أنحاء البلاد

- لها فروع ومدارس في 22 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا ومنطقة البحر الكاريبي.