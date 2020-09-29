اشتداد أزمة لبنان ينذر من ظلمة الأيام المقبلة

ففي الأسبوع الماضي، انهارت مبادرة فرنسية لتشكيل حكومة إنقاذ من المتخصصين عندما انقسمت الفصائل السياسية، والتي تعمقها التنافس بين الولايات المتحدة وإيران.

ففي أقل من عام، تعرض لبنان لانهيار اقتصادي واحتجاجات جماهيرية وانهيار مالي وتفشي فيروسات وانفجار كارثي قضى على الميناء الرئيسي للبلاد. ومع ذلك، يخشى اللبنانيون من أن الأيام الأكثر ظلمة قادمة، وخاصة أن الاحتياطات الأجنبية للبلاد جفت، ويتصاعد الفقر والجريمة إلى جانب التوترات الطائفية التي يغذيها سياسيون يسعون إلى التمسك بمقاعدهم.

استمرار الجمود

قال العضو السابق في مركز جونز هوبكنز سايس وأستاذ المالية، مايك عازار: "في غياب تغيير كبير في الحسابات السياسية لأي من الجانبين، ستشهد الأسابيع المقبلة استمرار الجمود، وحكومة انتقالية تفتقر إلى القدرة على تنفيذ أي إصلاحات جادة ، وتسريع الانهيار الاقتصادي".

ويُنظر إلى خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نطاق واسع على أنها فرصة أخيرة لإيجاد طريقة للخروج من أخطر أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990. وتضمن جدولاً زمنياً مدته ستة أشهر لحكومة صغيرة مكونة من خبراء غير حزبيين لتنفيذ الإصلاحات. ولأنه لا يثق في زعماء لبنان المعروفين بالفساد، فقد قدم الغرب مليارات الدولارات كمساعدات مشروطة بهذه الإصلاحات.

مصالح ذاتية

على الرغم من كل الضغوط التي تمارس على الفصائل لتنحية مصالحها الذاتية المعتادة ومناوراتها جانباً، فإن هناك قوة أخرى تدفعهم جزئياً إلى التعمق، وتصعيد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

كما صعدت إدارة ترمب حملتها للضغط الأقصى على إيران والميليشيات العميلة لها، بما في ذلك حزب الله، قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر.

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وقد وبخ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو علانية ماكرون على لقائه بمسؤولي حزب الله خلال زيارته للبنان، ووعد بمجموعة أوسع من العقوبات تستهدف الجماعة وحلفائها المحليين.

التهديد الحقيقي

ذكر مدير المشروع في لبنان والعراق وسوريا في مجموعة الأزمات الدولية، هيكو ويمين: "لقد وقعت حادثتان أمنيتان خلال الشهر الماضي تظهران وجود أسلحة بكثرة، وكذلك هناك شباب عاطلون عن استخدامهم".

وقال إن حروب النفوذ بين الجماعات المسلحة المحلية قد تصبح حدثاً يومياً في المناطق التي لا يسيطر عليها أي فاعل سياسي ويمكن أن تتوسع بمجرد تورط الجماعات التي تحركها دوافع طائفية وسياسية.

في هذه الأثناء، تصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة.

كما يقترب مكب نفايات بيروت من طاقته القصوى، مما يهدد بحدوث أزمة نفايات جديدة. وتكافح المستشفيات للتعامل مع الأزمة المالية وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما أثار تحذيرات من سيناريو شبيه بإيطاليا، حيث يصعب العثور على الأدوية.