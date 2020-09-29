هذا ما أراده منفذ هجوم باريس من مقر شارلي إبدو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الادعاء الفرنسي أنّ الباكستاني الذي أصاب شخصين بسكين أمام المقر السابق لمجلة شارلي إبدو الأسبوع الماضي لم يكن يعلم أن المجلة الساخرة انتقلت إلى مكان آخر وأراد إشعال النار في المبنى.

وقال ممثل الادعاء دان فرانسوا ريكار في مؤتمر صحافي إن منفذ الهجوم كانت بحوزته ثلاث زجاجات من الكحول الأبيض سريع الاشتعال.

Advertisements

وأضاف أنّه استخدم بطاقة هوية مزيفة وأنّ صورة لجواز سفره على هاتفه أوضحت أنّه يبلغ من العمر 25 عامًا وليس 18 عامًا مثلما ادعى في البداية.

وكانت قد أوقفت السلطات الفرنسية 9 أشخاص على ذمة التحقيق، في الهجوم الذي وقع في باريس الجمعة الماضي، والذي أسفر عن إصابة شخصين بجروح بالغة أمام مقر مجلة شارلي إيبدو القديم.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن “المنفذ الرئيسي للهجوم يدعى حسن أ، ويبلغ من العمر 18 عامًا، مولود في مندي بهاء الدين في باكستان، وهو يتحدث الفرنسية قليلاً، لكن تم تأمين مترجم للغة الأردية أثناء توقيفه”.