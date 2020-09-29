كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان العربي ينعي أمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الأمة العربية فقدت برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله زعيمًا وقائدًا مخلصًا للكويت وللأمة العربية والإسلامية لما كان يتمتع به من رؤية حكيمة تجسدت في الأعمال التي قام بها طوال فترة حياته، حيث لم يدخر الفقيد جهدًا في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وجمع كلمتها وتوحيد صفها انطلاقًا من إيمانه العميق بضرورة التضامن العربي وتضافر الجهود بين أبناء الأمة العربية للمساهمة في إعلاء شأنها ورفع مكانتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي وتضامنه مع قيادة وشعب الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل وفي هذا الظروف الدقيقة التي تمر بها، معربًا عن ثقته في مواصلة قيادة دولة الكويت المسيرة المباركة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله نحو تحقيق التقدم والازدهار والنهضة لدولة وشعب الكويت الشقيق.