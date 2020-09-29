عاجل.. النيابة العامة تقرر متابعة أميناتو حيدر وزملاءها المشاركين في تأسيس هيئة انفصالية العدد 3302-30 شتنبر المناسبات تتسبب في بؤر وبائية في جرادة والسلطات تمدد تدابير الإغلاق لأسبوع إضافي

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