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مجلس الوزراء الكويتي ينادي بنواف الأحمد أميرا للبلاد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

نادى مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور.

 

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، خلال بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سطر صفحات مضيئة من التضحية لدعم قضايا العدل والسلام".

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وأضاف أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أفنى حياته في تحقيق إسهامات لا تنسى".

 

وأعلن خالد الصالح أن "مجلس الوزراء قرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدواوين الرسمية لمدة 3 أيام"

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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