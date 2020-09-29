مجلس الوزراء الكويتي ينادي بنواف الأحمد أميرا للبلاد

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

نادى مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد وفقًا للدستور.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، خلال بيان ألقاه عبر التلفزيون الرسمي بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، إن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سطر صفحات مضيئة من التضحية لدعم قضايا العدل والسلام".

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وأضاف أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أفنى حياته في تحقيق إسهامات لا تنسى".

وأعلن خالد الصالح أن "مجلس الوزراء قرر إعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا وإغلاق الدواوين الرسمية لمدة 3 أيام"