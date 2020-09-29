شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يعلن الحداد 40 يوما ويغلق الدوائر الرسمية 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

نعى مجلس الوزراء الكويتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأعلن أنه إزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

وقال المجلس في بيان صدر عنه :" بوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء علما استثنائيا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات لا تنسى في خدمة قضايا بلاده والعروبة والإسلام ونصرة الإنسان وقد أسس صباح الأحمد مدرسة جديدة ونهجا مستحدثا في مفاهيم العمل السياسي والدبلوماسي التي تقودها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ.

نرفع أكف الضراعة والدعاء إلى المولى القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف أنه سبحانه سميع مجيب.