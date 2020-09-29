شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحتج على القصف الهندي العابر للحدود والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أن القوات الهندية انتهكت اتفاقية وقف إطلاق النار مع باكستان، ونفذت عمليات قصف دون مبرر، مما أدى إلى مقتل مدني باكستاني وإصابة أربعة آخرين بجروح.
وأدانت الخارجية الباكستانية بشدة استمرار القوات الهندية استهداف المناطق المأهولة بالسكان على الجانب الباكستاني من إقليم كشمير.
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