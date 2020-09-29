من هو أمير الكويت الجديد

ونواف الأحمد الجابر المبارك الصباح من تولد 1937 وأصبح أمير دولة الكويت السادس عشر، هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

سُميّ وليًا للعهد في 7 فبراير 2006. وفي 20 فبراير بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب، في 21 فبراير 1961 عيّنه الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظًا لمحافظة حولي، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرًا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 يناير 1988 عندما تم تعيينه وزيرًا للدفاع.

وعُيّن في 20 أبريل 1991 وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 17 أكتوبر 1992 عندما خرج من الوزارة. وفي 16 أكتوبر 1994 عُيّن نائبًا لرئيس الحرس الوطني. في 13 يوليو 2003 عُيّن وزيرًا للداخلية، وفي 16 أكتوبر من نفس العام صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

وبعد تولي الشيخ صباح الأحمد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر في 7 فبراير 2006 أمراً أميريّاً بتزكيته وليًا للعهد.