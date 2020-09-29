من هو أمير الكويت الجديد

اعلن في الكويت، الثلاثاء، نواف الأحمد أميراً للبلاد خلفاً لصباح الاحمد الصباح الذي توفي اليوم.
ونواف الأحمد الجابر المبارك الصباح من تولد 1937 وأصبح أمير دولة الكويت السادس عشر، هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.
سُميّ وليًا للعهد في 7 فبراير 2006. وفي 20 فبراير بايعه مجلس الأمة بالإجماع للمنصب، في 21 فبراير 1961 عيّنه الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظًا لمحافظة حولي، وظل يتولى مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عين وزيرًا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 يناير 1988 عندما تم تعيينه وزيرًا للدفاع.
وبعد تولي الشيخ صباح الأحمد الحكم في 29 يناير 2006، أصدر في 7 فبراير 2006 أمراً أميريّاً بتزكيته وليًا للعهد.
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