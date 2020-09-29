مجلس الوزراء الكويتي يعلن نواف الأحمد أميراً للبلاد

اعلن مجلس الوزراء الكويتي، الثلاثاء، نواف الأحمد أميراً للبلاد خلفاً لصباح الاحمد الصباح الذي توفي اليوم.

واعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً.



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