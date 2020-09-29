قرارات جلسة مجلس الوزراء منها الموافقة على قانون الضمان الصحي

وقال مكتب الكاظمي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء قدم عرضا عن الأوضاع والتحديات التي يواجهها البلد وخطط الحكومة وتحركاتها لمواجهتها".

ولفت البيان الى أن المجلس بحث في الفقرات المعروضة على جدول أعماله، واتخذ القرارات الخاصة بها، ومنها:

1- قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع لتعديل النص القانوني الخاص بالتالي:أولاً- تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء الى درجات أعلى.

ثانياً- منح مخصصات إضافية بمقدار 50% من الراتب الإسمي نتيجة جائحة كورونا، تشتمل الأطباء المقيمين، الدوريين والأقدمين، وينفذ بدءا من 1- 1 -2021. (مقيم أقدم، مقيم دوري، طلبة البورد).

ثالثاً- تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة 80/ثالثاً، من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1989.

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2- كما تمت الموافقة على قانون الضمان الصحي، وإحالته الى مجلس النواب، استناداً الى أحكام المادتين 61/البند أولاً، و80/البند ثالثاً من الدستور، مع الأخذ بنظر الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3- التصويت على إقرار مشروع قانون تمويل العجز المالي، وإحالته الى مجلس النواب.

4- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة ، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما يلي: