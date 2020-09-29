'امبرو' تجهز قمصان نفط ميسان للموسم الجديد

وذكر نادي نفط ميسان في بيان مقتضب ان "نادي نفط ميسان يتعاقد مع "امبرو" العالمية لتجهيز الفريق للموسم الجديد".

من جانبها اكدت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" ان "امبرو سعيدة بالتعاقد مع نادي نفط ميسان العراقي لنكون المجهز الرسمي للفريق في الدوري العراقي الممتاز".



تجدر الإشارة الى ان نفط ميسان اتخذ خطوات جادة نجو تطبيق الاحتراف من بينها اطلاق الموقع الالكتروني للنادي و مع شركة برو البريطانية للحلول التسويقية و الخدمات.