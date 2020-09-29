النزاهة: السجن عشر سنوات لمدير عام سابق بعد ضبطه متلبساً بالرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور حكم حضوري بالسجن عشر سنوات لمدير عام سابق في وزارة التجارة، فيما أشارت إلى أن الحكم جاء على خلفيَّة ضبطه متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكماً حضورياً بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة الحبوب في وزارة التجارة(سابقا) يقضي بالسجن عشر سنوات وغرامة تبلغ خمسة ملايين دينار؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من قانون العقوبات".



وأوضحت أن" قرار الحكم الحضوري الصادر عن المحكمة جاء على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصة بضبط المدان متلبساً بتسلم مبلغ رشوةٍ من أحد أصحاب المطاحن مقابل عدم إغلاق مطحنته".



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