اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الثلاثاء، عن اعتقال تسعة عناصر من "داعش" في السليمانية.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع فوج مُكافحة الإرهاب السُليمانية، يُلقي القبض على (٩) عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ينتمون إلى ما يُسمى (ولاية العراق قاطع الجنوب)".

وأضاف أن المعتقلين "صدرت بحقهم مُذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (٤) إرهاب، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً".