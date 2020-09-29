واشنطن تدعو بغداد للتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الصاروخي امس

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس: "أكدنا من قبل أن الاعمال الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هي العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق".

وأضافت الخارجية أن "واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم".