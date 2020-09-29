شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية اليوم.

Advertisements ووجه الرئيس المصري بإعلان حالة الحداد العام في مصر على وفاة أمير الكويت لمدة 3 أيام. وقال في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "أنعى ببالغ الحزن و الأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية و الإسلامية قائداً من أغلى رجالها، وإذ أعرب عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً و شعباً. أدعو الله عزوجل أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته الصبر و السلوان".

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