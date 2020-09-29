الملك يعزي أسرة شامة الزاز: ساهمت في صيانة فن العيطة الجبلية

بعث الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنانة الراحلة، شامة الزاز، التي أسلمت الروح لبارئها يوم أمس الاثنين.

وقال الملك في البرقية المذكورة: “تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، الفنانة شامة الزاز، أحسن الله قبولها إلى جواره”.

وأضاف الملك: “وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرتها الفنية الكبيرة، ولجميع عشاق ومحبي الراحلة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في فقدان إحدى رائدات فن العيطة الجبلية ببلادنا التي ساهمت بأدائها الفني المتميز في صيانة وإثراء هذا الموروث الغنائي المغربي الأصيل”.

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وجاء في برقية الملك، أيضا: “فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيدة المبرورة خير الجزاء على ما قدمته من جليل الأعمال، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ورحلت عن الحياة، عشية أمس، رائدة الطقطوقة الجبلية شامة الزاز عن عمر ناهز 67 سنة، بعد صراع طويل مع مرض القلب.