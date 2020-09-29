الستاتي ينتقد استفادة فنانين من الدعم العمومي ويطالب بإلغائه مقابل بناء مستشفيات ومدارس

وجه الفنان الشعبي، عبد العزيز الستاتي، أسهم الانتقاد إلى وزارة الثقافة، منتقدا استفادة أسماء فنية نفسها من الدعم في كل سنة، وطالب باستغلال هذه المبالغ في بناء المستشفيات، والمدارس.

ونشر عبد العزيز الستاتي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أمس الاثنين، تدوينة كتب فيها: “لا أدري ماذا يعني الفن الشعبي المغربي بالنسبة إلى وزارة الثقافة، ولا أدري لما الضحك على ذقون الناس، لماذا أعلنت وزارة الثقافة عن دعم استثنائي، وكذبت على الفنانين بينما جاءت نتائج الدعم كالمعتاد ونفس الأسماء المستفيدة دائما”.

واشتكى الستاتي قائلا، “وزارة الثقافة، لم تكلف نفسها ولو باتصال هاتفي للإطمئنان على صحة فنان أفنى عمره لإسعاد الشعب فالستاتي فنان الشعب وسيبقى للأبد أكثر من 45 سنة شهرة وتأتي وزارة الثقافة لتهين الفن الشعبي بهذا الشكل والإقصاء الدائم من جميع محافلها”.

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وناشد الستاتي الملك محمد السادس الدخول على الخط، مضيفا أن” فنانين يحتضرون اليوم في غياب تام للسادة المسؤولين”.

وطالب الستاتي بإلغاء “الدعم الموسيقي المخصص لمجموعة من الأسماء تستفيد كل سنة بل كل دورة ويدعون أنه للفنانين”، وفي المقابل، يتم “تحويل ذلك المبلغ المخصص لها لإنشاء مستشفيات أو مدارس أو دعم الطبقة الهشة”.

يذكر أن عبد العزيز الستاتي، خضع قبل مدة ليست بالطويلة، لعملية جراحية، كللت بالنجاح.