مباراتان وديتان للمنتخب الوطني.. وحيد حاليلوزيتش يعقد ندوة صحافية الخميس المقبل بالرباط

يعقد الناخب الوطني ،وحيد حاليلوزيتش، يوم الخميس المقبل بالرباط، ندوة صحفية اعتبارا من الساعة الثانية عشر زوالا.
وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،اليوم الثلاثاء، أن الناخب الوطني سيكشف خلال هذه الندوة عن أسماء اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في المباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام منتخبي السنغال (9 أكتوبر) والكونغو الديمقراطية (13 أكتوبر).
وأضاف المصدر ذاته، أن الجامعة ستقوم بنقل الندوة الصحفية مباشرة على الموقع الرسمي للجامعة وكذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن المباراتين الوديتين ستجريان على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط اعتبارا من الساعة السابعة مساء.
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