ظهور حالات إصابة جديدة بكورونا يقود وزير العدل إلى المحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء

قادت إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى المحكمة الاجتماعية، في زيارة مفاجئة، للوقوف على حجم الأزمة، ومحاولة إيجاد حلول مستعجلة رفقة المسؤولين القضائيين.
وقالت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إن الوزير قام، صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيارة مفاجئة للمحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء رفقة المديرين المركزيين، والمفتش العام، وأعضاء الديوان.
وحسب الوزارة نفسها، فإن بنعبد القادر، بعد تفقد مرافق المحكمة، اجتمع مع المسؤولين القضائيين، لإيجاد حلول لبعض المشاكل، وأعطى تعليماته لتعميم التحاليل المخبرية على كافة قضاة، وموظفي المحكمة، وتهيئة الفضاء الخارجي للمحكمة، وعقد لتنظيم عملية التناوب.
وكانت نقابات قد أصدرت بلاغات، أمس الاثنين، تحذر فيها من الوضع في المحكمة الاجتماعية في الدارالبيضاء بعد ظهور حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل توافد الزائرين عليها بعدد يقارب الألف يوميا.
وتبعا إلى ذلك، أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل عن تنظيم وقفة احتجاجية في المحكمة الاجتماعية، يوم غد الأربعاء، بسبب تزايد حالات الإصابة بالفيروس في هذا الفضاء المهني، متحدثا عن غياب أية مبادرة للمسؤولين ولوزارة العدل.
وكانت النقابة قد حملت مسؤولية تبعات ما قد يقع مستقبلا في هذه المحكمة لوزارة العدل، والمسؤولين فيها، محذرة من أي تضييق على النشطاء النقابيين.
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