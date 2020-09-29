شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير بوابة الفجر المصرية يعزي في ضحايا الحادث الأليم بالطريق الإقليمي بمصر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 تقدم الدكتور مصطفي ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر المصرية، والمرشح في انتخابات مجلس النواب المصري، وحملته الانتخابية بخالص العزاء في وفاة محمد سعد توفيق وطاهر سعد توفيق وزوجة الدكتور عبدالناصر سعد توفيق وبناته الاثنين في الحادث الأليم صباح اليوم بالطريق الإقليمي بمصر.

Advertisements وتقدم ثابت بالعزاء الواجب لأهلنا بمنشأة الجمال والكومي، معبرا عن حزنه الشديد لهذا الحادث الأليم داعيا الله أن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون

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