شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون تضع طائرة طبية تحت تصرف مستشفي "مايو" لنقل جثمان أمير الكويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 ذكرت وسائل إعلام، بأن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" وضعت طائرة طبية تابعة لسلاح الجو الأمريكي تحت تصرف مستشفى "مايو كلينيك" لنقل جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر إلى موطنه، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

Advertisements وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا. ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون تضع طائرة طبية تحت تصرف مستشفي "مايو" لنقل جثمان أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.