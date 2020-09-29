شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة الإعلان الرسمي الكويتي لوفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 توفي أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء.

Advertisements وبحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فإن "الديوان الأميري، قال "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".

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