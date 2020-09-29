"تاكسي دبي" تؤكد الإقبال على خدمة الأيدي الأمينة رغم تحديات كورونا

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

أكدت مؤسسة تاكسي دبي أن خدمة "الأيدي الأمينة" شهدت إقبالاً جيداً من قِبل المتعاملين رغم الأجواء التي يعيشها العالم والدولة جراء تداعيات "كوفيد – 19 "، وذلك لما تتميز به من خصوصية وراحة وأمان في التنقل لفئات الأطفال وكبار المواطنين والمقيمين والسيدات وطلبة المدارس.



وقال مروان الزرعوني، مدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في مؤسسة تاكسي دبي: إن خدمة "الأيدي الامينة" التي دُشنت سنة 2011 ، بهدف توفير الخصوصية والراحة التي يحتاجها المتعاملون في تنقلاتهم، ونتيجة لهذه المزايا فقد شهدت الخدمة إقبالاً بالرغم من أجواء انتشار فيروس كورونا خاصة أننا نحرص على توفر جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء من ناحية تعقيم المركبة أو من جانب السائق والسائقة بما يضمن الحفاظ على سلامة المتعاملين، الأمر الذي أعطى ثقة كبيرة في الاستفادة من هذه الخدمة.

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موضحاً أن المؤسسة أبرمت 400 عقد للخدمة خلال عام 2019، تراوحت ما بين نقل السيدات، والأطفال، الطلاب، وكبار المواطنين والمقيمين، وأصحاب الهمم، على شكل تعاقدي سواء كان أسبوعياً، أو شهرياً، أو سنوياً مع إمكانية اختيار السائق الخاص المفضل لدى المتعامل من سائقي وسائقات المؤسسة، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بالسائق القائم على الخدمة من قِبل المتعامل دون تغيير طوال فترة التعاقد.

وأضاف: تتوفر الخدمة على مركبات أجرة تاكسي دبي، ومركبات أخرى حديثة وفخمة من نوع تسلا، انفينيتي ولكزس، ضمن رسوم خدمة تنافسية متاحة لجميع الفئات حيث تبدأ التعرفة بقيمة 25 درهماً بمجرد تشغيل العداد، وتحتسب قيمة درهم و86 فلساً عن كل كيلومتر، وتتوفر خصومات حسب مدة العقد المبرم، وإنه يمكن طلب الخدمة عن طريق الاتصال بمركز خدمة المتعاملين التابع للمؤسسة على الرقم 80088088 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.dubaitaxi.ae ، فضلاً على توفرها في مطارات دبي على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة في خدمات نقل آمنة، موثوقة، وذكية، عبر اتباع أفضل المعايير في جعل خدماتها تتسم بالمتعة والراحة في التنقل، والالتزام بجميع القوانين والتشريعات لترسيخ مكانتها في هذا المجال.