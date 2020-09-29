شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دولة الإمارات ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، أخاه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم.

Advertisements وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام.

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