شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يعزي في وفاة أمير الكويت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعازيه للشعب الكويتي الشقيق في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله.

وقال في حسابه على تويتر: "رحم الله أب الكويت الحاني.. وقلب الخليج النابض.. وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت.. ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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