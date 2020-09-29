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ألمانيا تحذر من السفر إلى المناطق الخطيرة لوباء كورونا

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ناشدت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات، المواطنين التخلي عن السفر إلى المناطق الخطيرة لوباء كورونا وذلك نظرا لبدء عطلات الخريف.

كما تعتزم الحكومة والولايات التوسع في استراتيجية اختبارات الكشف عن كورونا بتوفير المزيد من الاختبارات السريعة.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من مشاركين في مشاورات المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات.

ونص مشروع القرار الخاص بهذه الخطوة على زيادة الاستعانة بالاختبارات السريعة في حال سمحت الظروف بذلك بالإضافة إلى الاختبارات المعملية المعمول بها حاليا.

وسيتضح في تقرير وزارة الصحة الاتحادية، الذي طلبه مؤتمر رؤساء حكومات الولايات، أي مجالات يمكن أن يكون فيها هذا الإجراء منطقيا، مع أخذ ذلك في الاعتبار في التحديث المزمع لاستراتيجية الاختبارات.

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