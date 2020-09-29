شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: الجماعات المدعومة من إيران أكبر عائق أمام استقرار العراق والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تشعر "بغضب" بسبب الهجوم الصاروخي الذي وقع ببغداد أمس وأسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وأضافت الخارجية أن واشنطن تحث السلطات العراقية على التحرك فورا لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس "أكدنا من قبل أن أعمال الميليشيات الخارجة على القانون والمدعومة من إيران تظل هي العائق الأكبر أمام الاستقرار بالعراق".

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