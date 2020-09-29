شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 3 آلاف من مرتزقة أردوغان يغادرون المنطقة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب: إن المرتزقة بدأوا في مغادرة المنطقة الغربية من ليبيا، مؤكداً إن الجيش رصد مغادرة أكثر من 3000 مرتزق.

وأشار المحجوب في تصريحات صحفية اليوم إلى أن الحافلات تتجه إلى المطار، لافتا النظر إلى وجود احتمالين خلف هذه الخطوة وهي: إما نتيجة تغير في الموقف التركي مؤخرا، أو أنها ناجمة عن حاجة تركيا لهؤلاء كمقاتلين في منطقة أشعلت فيها وقود الحرب .