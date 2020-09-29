شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميري: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الديوان الأميري بدولة الكويت وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري:" ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون ".

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