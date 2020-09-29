إضرابات النقل العام تتسبب في اضطرابات على مستوى ألمانيا

توقفت الحافلات والقطارات في العديد من المدن والمناطق الألمانية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث نظم عمال النقل إضرابات لدعم مطالبهم بوضع قواعد عمل على مستوى ألمانيا.

وتعرّضت مدن برلين وهامبورج وهانوفر وماجدبورج وكيل وإرفورت إلى اضطرابات في حركة النقل بسبب الإضرابات. وفي ميونخ وكونستانس وفرايبورج، يخطط الموظفون في قطاع النقل العام أيضاً للإضراب عن العمل.

ودعت شركات النقل عملائها للتخلي عن الرحلات غير الضرورية صباح الثلاثاء والاستعانة بوسائل نقل أخرى.

وفي ولاية ميكلنبورج-فوربومرن، تم إعفاء الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة إلى المدرسة من الحضور اليوم الثلاثاء، إذا كان الإضراب شمل وسائل النقل العام لديهم.

ودعت نقابة "فيردي" العمالية يوم الجمعة الماضي إلى الإضرابات التحذيرية وسط دعوات لوضع قواعد عمل موحدة على مستوى البلاد لحوالي 87 ألف موظف في قطاع النقل العام.

ورفض أرباب العمل حتى الآن الموافقة على لوائح عمل موحدة، والتي من شأنها أن تحل محل الأنظمة المختلطة التي جرى العمل بها على مر السنين في الولايات الألمانية الستة عشر.



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