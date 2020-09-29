البريد المصري يحظر تداول الأموال والشيكات داخل طرود



أعلنت الهيئة القومية للبريد في مصر اليوم الثلاثاء حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية، سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال .

ونقل موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم عن شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قوله إن قرار حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" عبر الطرود والبعائث البريدية هو "إجراء تنظيمي يهدف الى الامتثال للتشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف أن هذا الإجراء ينظم عملية إرسال واستقبال الطرود والبعائث البريدية، لافتاً إلى تطبيق القرار بدءاً من اليوم.



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