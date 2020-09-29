وزير ألماني يعرب عن خشيته من سيناريوهات كارثية في أزمة المناخ

أعرب وزير التنمية الألماني جيرد مولر عن خشيته من حدوث سيناريوهات كارثية، إذا لم تواجه الإنسانية أزمة المناخ على نحو أكثر حزماً.

وقال مولر لبوابة "تي-أونلاين" الإلكترونية في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء: "إذا تركنا التنمية تستمرّ على هذا النحو، فإن كوكبنا سيصل إلى حافة النهاية بسبب الحرارة"، مضيفاً أنه في هذه الحالة سيضطر 20 مليون شخص إلى الفرار من مناطق الجفاف، لأنه لن يكون لديهم مصدر رزق.

وأضاف الوزير أنه على الرغم من أن اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 شكلت نجاحاً عظيماً، "فإن ثمانية دول فقط من إجمالي 193 دولة هي التي تسير على النهج الصحيح. وحتى إذا حققت جميع الدول أهدافها المناخية، لن يكون ذلك كافيًا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى درجتين".

وأضاف مولر أن الفرصة الأكبر في جعل الكوكب محايد مناخياً موجودة في أفريقيا، موضحاً أن نصف سكان القارة، حوالي 600 مليون شخص، يفتقرون للكهرباء.

ودعا الوزير أوروبا إلى الاستثمار في أفريقيا لكي تصبح قارة خضراء للطاقة المتجددة.

وقال مولر أيضاً إنه من المهم الاستثمار في حماية المناخ في ألمانيا، مضيفاً: "ولكن يجب الإبقاء على معلومة: لا ننقذ المناخ العالمي في ألمانيا وحدها. 98 بالمئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون تحدث خارج ألمانيا".

وبحسب بيانات حديثة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية، يتسارع ارتفاع درجة الحرارة في ألمانيا، حيث إن العقد الحالي أكثر دفئا من العقود الأولى بنحو 9.1 درجة.

