قيادي في الفتح: جهات تابعة للسفارة الامريكية تقصف وتطلق الصواريخ لتشويه صورة المقاومة

وقال المساري خلال حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "الفتح لايؤيد ضربات الاشباح الذين يستهدفون السفارة الامريكية يوميا ، والسفارة لاتمتلك اي دليل على ان الفاعلين عراقيين او مقاومين".وأضاف أن "هنالك جهات تابعة للسفارة الامريكية هي من تقصف وتطلق الصواريخ لتشويه صورة المقاومة الاسلامية وقتل العراقيين الابرياء".

وأوضح المساري، أن "الكاظمي ليس مرشح قوى الاسلام الشيعي وكان أهون الشرين ولا نعتقده المرشح الامثل لرئاسة الحكومة".

