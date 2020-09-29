الحكم الدولي العراقي علي صباح ضمن طاقم مباراة بيرسبوليس وباختاكور في دوري ابطال آسيا

وقرر الاسيوي تكليف الحكم العراقي علي صباح ضمن الطاقم التحكيمي مباراة بختكور الاوزبكي و بيرس بوليس الايراني كحكم فيديو ( VAR).

وكان صباح قد قاد مباراة فريقي النصر والتعاون السعوديين في الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا وحصل على اشادة كبيرة محلياً واسيويا، نظراً لأدائه وقراراته الجريئة في المباراة.



يذكر ان صباح هو اول حكم عراقي يقود مباراة بتقنية الفيديو المساعد "فار".