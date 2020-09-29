بالوثيقة.. قرار تمييزي بحق رئيس الوقف الشيعي السابق

تنشر الخليج 365، وثيقة صادرة من رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية تتضمن قراراً تمييزياً بحق رئيس الوقف الشيعي السابق علاء الموسوي. وأدناه نص الوثيقة:

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