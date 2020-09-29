الصدر يغرد بشأن وفاة امير الكويت

قدم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تعازيه بوفاة امير الكويت صباح الاحمد الصباح. وقال الصدر في تغريدة له على "تويتر" "تليقنا نبأ وفاة امير الكويت ببالغ الحزن والاسى فالكويت واميرها وشعبها اعزاء على قلوبنا نحن العراقيون"، متمنياً "للكويت السلام والامان في ظل حكومتها الجديدة واميرها الجديد". واعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً.

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