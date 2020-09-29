مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويمنح مخصصات للأطباء

اقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، مشروع قانون تمويل العجز المالي، كما قرر منح مخصصات إضافية تشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن "مجلس الوزراء يقر مشروع قانون تمويل العجز المالي ويحيله إلى البرلمان". وأضاف أن "مجلس الوزراء قرر تعديل النص القانوني الخاص بترفيع الأطباء إلى درجات أعلى"، موضحاً أنه تم "منح مخصصات إضافية بمقدار 50 % من الراتب الاسمي يشمل الأطباء المقيمين الدوريين والأقدمين". ولفت الى أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الضمان الصحي وأحاله إلى البرلمان".

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