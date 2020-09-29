المتحدث باسم الكاظمي: انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون له تداعيات كارثية

اعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، الثلاثاء، أن انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية لأي دولة سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة، مشيرا الى اعتقال عدد من مطلقي الصواريخ، فيما اكد اعتقال 20 مسؤولاً بتهم فساد.
وأضاف أن "الكاظمي أكد أن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية"، لافتاً إلى أن "الكاظمي أكد أنه لا يوجد احتلال في البلد حالياً".
وبين، ملا طلال، أن "الكاظمي أكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة"، مؤكداً أن "الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية".
وأشار إلى أن "الكاظمي أكد اتخاذ الحكومة إجراءات عديدة لتأمين البعثات الدبلوماسية"، موضحاً أن "الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوربي للعراق".
وتابع أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ"، مؤكداً "توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً".
وبشأن الموازنة الاتحادية قال ملا طلال "لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021"، معتبراً أن "قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة".
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