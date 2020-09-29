المتحدث باسم الكاظمي: انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية سيكون له تداعيات كارثية

وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي حضرته الخليج 365، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران"، مبيناً أن "الكاظمي أكد أن واشنطن وإيران يدعمان هذا الموقف العراقي".وأضاف أن "الكاظمي أكد أن قرار الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية"، لافتاً إلى أن "الكاظمي أكد أنه لا يوجد احتلال في البلد حالياً".

وبين، ملا طلال، أن "الكاظمي أكد أن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة"، مؤكداً أن "الكاظمي أبلغ الوزراء عن جهود الحكومة من أجل أمن البعثات الدبلوماسية".

وأشار إلى أن "الكاظمي أكد اتخاذ الحكومة إجراءات عديدة لتأمين البعثات الدبلوماسية"، موضحاً أن "الحكومة سعيدة بدعم سفراء الاتحاد الأوربي للعراق".