الحلبوسي: بوفاة امير الكويت فقدنا داعماً للعراق ومحباً للعراقيين

عزى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، بوفاة أمير الكويت صباح الاحمد الصباح.
وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها الخليج 365: "بأسى بالغ وقلب يعتصره الألم تلقينا نبأ وفاة الأمير الأب والشيخ القائد ورأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا معطاء، وسياسيا محنكا، وناصحا أمينا”.
وتابع "بوفاته فقدنا داعما للعراق، ومحبا للعراقيين، ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين"، مضيفاً "عزاؤنا بفقدانه وحزننا على رحيله يوازي حزن شعبنا في دولة الكويت".
وتابع "بوفاته فقدنا داعما للعراق، ومحبا للعراقيين، ومناصرا لقضايا العرب والمسلمين"، مضيفاً "عزاؤنا بفقدانه وحزننا على رحيله يوازي حزن شعبنا في دولة الكويت".
واعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً.
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