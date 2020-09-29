الحكيم يعزي بوفاة امير الكويت: مثل الفقيد نموذجا لتقريب وجهات النظر

وقال الحكيم في بيان تلقته الخليج 365، "ببالغ الحزن والأسف تلقينا نبأ رحيل أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وإذ نتقدم بأسمى آيات العزاء والمواساة للكويت الشقيقة قيادة وشعبا، نستذكر علاقتنا التاريخية بالفقيد ودوره الوسطي المعتدل في التعامل مع أغلب الملفات والقضايا الساخنة في المنطقة والعالم لاسيما العربية والإسلامية منها من منطلق سمح ونظرة مسؤولة وموقف بعيد عن الانفعال والتشنج".واضاف "كما مثل الفقيد نموذجا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء واطلق المبادرات والمشاريع في فترة امارته لدولة الكويت ومن قبلها فترة إدارته لملف الخارجية الكويتية فضلا عن نظرته الأبوية تجاه عامة الشعب الكويتي الشقيق".

واعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الثلاثاء، عن وفاة امير البلاد صباح الاحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاماً.