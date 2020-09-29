العالم ينعي أمير الكويت.. سيبقى خالدا في قلوب أمته

"قائد عظيم وقلب الخليج النابض".. بهذه الكلمات نعى القادة والزعماء العرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذى توفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما بعد مسيرة حافلة بالإنجازات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية.

ومنذ تسلم الراية، عقد العزم على دعم الإصلاح، ومحاربة الفساد، ورسخ دعائم التنمية، وعزز الاقتصاد بتنويع مصادر الدخل، كما تولت الكويت زمام المبادرات في العمل الخيري الإنساني، واستحقت تكريم الأمم المتحدة لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بتسمية "قائداً للعمل الإنساني".

وعقب إعلان الديوان الأميري الكويتي خبر الوفاة، توالت رسائل وبيانات النعي من القادة العرب.

الإمارات.. حداد وتنكيس الأعلام

ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما أمر بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.

ونوه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في بيان، بمناقب الفقيد في مجال العمل الإنساني وجهوده في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء حيث عمل دون كلل على تقوية البنيان العربي وتعزيز تماسكه مؤكدا أن الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر تويتر، "رحم الله أب الكويت الحاني، وقلب الخليج النابض، وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت، ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "ستظل مواقف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية خالدة في ذاكرة الأجيال".

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، أن السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في دولة الكويت أحزانهم، ويبتهلون إلى الله جل وعلا أن يلهم الأسرة الكريمة والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، وأن يديم على دولة الكويت وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. إنا لله وإنا إليه راجعون.

البحرين

وقال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ناعيا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح: كان قائدا حكيما كرّس حياته في خدمة شعبه وأمته وخدمة الإنسانية.

كما أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن الأمة فقدت اليوم قائدا حكيما، أمير الإنسانية الذي أحب الخير للجميع.

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاث أيام حدادا على وفاة الشيخ صباح الأحمد.

مصر

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسمه وباسم مصر حكومةً وشعباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشعب الكويتي وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجسيم.

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وأكد أن أمير الكويت، كان قائدا حكيما كرس حياته في خدمة شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، وستظل أعماله وإنجازاته راسخة فى الوجدان وستبقيه نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء.

ودعا السيسي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى دولة الكويت لمواصلة مسيرة التقدم والازدهار والدفاع عن قضايا العروبة والإسلام.

وأعلنت مصر حالة الحداد العام على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لمدة 3 أيام اعتبارًا من اليوم

الأردن

ونعى الديوان الملكي الأردني ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن الديوان الحداد على أمير الكويت في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما اعتبارا من اليوم.

وقال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية: "فقدنا أخا كبيرا وزعيما حكيما برحيل أمير الكويت".

لبنان

وأعرب الرئيس ميشال عون عن ألمه الشديد لغياب أمير دولة الكويت عن عمر قضاه في خدمة بلده وشعبه والدول العربية الشقيقة وقضاياها، وكان مثالا للمروءة والاعتدال والحكمة.

وقال الرئيس عون:”يفقد لبنان بغياب الشيخ صباح شقيقا كبيرا وقف إلى جانب اللبنانيين في الظروف الصعبة التي مروا بها خلال الأعوام الماضية.

ولم يوفر جهدا الا وبذله في سبيل استقرار لبنان ووحدته وسيادته كما كان يسارع دائما إلى دعم الشعب اللبناني الذي لن ينسى ما قدمه الراحل الكبير في المحن التي توالت على الوطن الصغير.

من جانبه قال سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح شخصية دبلوماسية وسياسية وقيادية عربية فذة ناصرت قضايا العرب والمسلمين ولم تتخل عن لبنان في أصعب الظروف.

الأزهر الشريف

كما نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أمير دولة الكويت، قائلًا: التاريخ شاهد على أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كان قائدًا حكيمًا ومخلصًا وداعيًا وراعيًا للسلام، والحوار بين الناس ودائم العمل على نهضة بلاده، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، فاستحق بجدارة أن يلقب بـ"أمير الإنسانية"..

ولا يسَعُ الأزهر الشريف في هذا المُصاب الجلل إلا أن يعرب عن خالص التعازي والمواساة للأمتين العربية والإسلامية ولدولة الكويت حكومة وشعبًا.

وكذلك أعربت السفارة الأمريكية بالكويت عن أحر التعازي في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه كان قائدًا إنسانيًا عالميًا ورحل في وقت كنا في أمس الحاجة إلى هذه القيادة.