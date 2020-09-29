بأول شاحنة كهربائية بالعالم.. ترامب يغازل "الياقات الزرقاء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فعالية في البيت الأبيض للترويج لشاحنة كهربائية جديدة مصنعة في أوهايو، في محاولة لمغازلة الناخبين من العمال ذوي الياقات الزرقاء بالولاية الحاسمة.



وظهر ترامب، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، الإثنين، أثناء تفقد شاحنة صغيرة كهربائية مصنعة في لوردستاون، عشية المناظرة الرئاسية الأولى.

ولوردستاون منطقة عانت من فقدان الوظائف خلال فترة ولاية ترامب بعد أن أغلقت شركة جنرال موتورز مصنعها هناك، وضغط الرئيس آنذاك، دون جدوى على الشركة لإبقاء المصنع مفتوحًا.

وقال ترامب للصحفيين، الذين استدعوا لمشاهدة عرض الشاحنة: "لقد عملنا على هذا الأمر الطويل والشاق للغاية"، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتقول شركة "لوردستاون موتورز"، المُصنعة للشاحنة "إنديورانس 2021" (2021 Endurance)، إنها أول شاحنة صغيرة تجارية كهربائية بالكامل في العالم.

ووصف السناتور روب بورتمان، جمهوري من ولاية أوهايو، انضم إلى ترامب، إنتاج الشاحنات بأنه أمر "مثير".

Advertisements

وقال بورتمان: "تلقت لوردستاون بولاية أوهايو ضربة قوية عندما قررت جنرال موتورز التوقف عن تصنيع شيفي (شيفروليه) كروز وانسحبت. فقد 1500 عامل وظائفهم على الفور".

وقال بورتمان إن المنطقة تشهد "ولادة جديدة"، وأن "هذه الإدارة كانت مفيدة للغاية في هذا الجهد لمحاولة إعادة الوظائف"، لافتا إلى أن المنطقة الآن على وشك استعادة الوظائف التي فقدتها.



وقبل 35 يوما على سباق البيت الأبيض، تتوجه الأنظار، ليل الثلاثاء، إلى ولاية أوهايو التي تحتضن أول مناظرة بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وكانت ولاية أوهايو إحدى الولايات المتأرجحة على مدار العقدين الماضيين، لكن ترامب تغلب فيها على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، في انتخابات عام 2016، بأكثر من ثماني نقاط مئوية.



وينظر إلى الولاية على أنها تتجه نحو أن تصبح جمهورية على نحو أكثر قوة، بسبب سكانها الأشد بياضًا (ذوي البشرة البيضاء) والأكبر سنا مقارنة ببقية الولايات.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في الولاية، أن بايدن يتقدم على ترامب هذا العام بنقطة مئوية واحدة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".