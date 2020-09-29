القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما تولى مقاليد الحكم في 29 يونيو/ حزيران 2006، تعهد بحمل الأمانة ومواصلة العمل من أجل الكويت وأهلها، داعيا الجميع للعمل من أجل جعل الكويت دولة عصرية حديثة يسودها التعاون والإخاء، يتمتع أبناؤها بالمساواة في الحقوق والواجبات مع المحافظة على الديموقراطية وحرية الرأي.
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد سنوات قضاها في خدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية، وشهدت الكويت في عهده قفزات تنموية وإنجازات في مختلف المجالات، خلدت اسمه في قلوب شعبه.
وتولى الشيخ صباح الأحمد قيادة المسيرة الكويتية، متسلحا بحكمته التي شهد لها العالم، وبالخبرات التي اكتسبها من خوض معترك الحياة السياسية، والدبلوماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر صباح الأحمد الجابر الصباح.. رحيل أمير الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.