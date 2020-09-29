شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حمدان بن محمد ينعى أمير العطاء والإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رحمه الله. الذي وافته اليوم الثلاثاء.. مشيراً سموه إلى أن الأمة قد فقدت قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء والإنسانية.



وقال على حسابه في "تويتر": السلام والريادة الإنسانية والتقدم والشغف بصناعة مستقبل أفضل للكويت ولمنطقتنا.. يرحل عنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.. سنفتقد قائداً استثنائياً تاركاً إرثاً من العطاء والإنسانية...نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهلنا في الكويت الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدان بن محمد ينعى أمير العطاء والإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.