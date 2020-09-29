شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس دولة الإمارات ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، أخاه الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم.



وأمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام.

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