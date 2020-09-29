شاهد.. محافظ الفيوم المصرية: تخفيض مقابل التصالح للمرة الثانية بعدد من المناطق والقرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المصرية، قراراً بتخفيض مقابل التصالح ـ للمرة الثانية في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، بعدد من المناطق والقرى المتاخمة لمدينة الفيوم المصرية والمراكز المختلفة، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيم التصالح للمتر المسطح.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن.

وأشار محافظ الفيوم المصرية إلى أن قرار تخفيض قيم التصالح شمل منطقة زهير بمدينة طامية للمباني الواقعة على الشوارع الفرعية بتخفيض نسبة 25% عن التقدير السابق، استجابة لشكاوى المواطنين.

وكشف المحافظ عن تخفيض قيمة مقابل التصالح في ( القرى / العزب / الكفور ) التوابع للمدن، الى 50 جنيهاً للمتر المسطح السكني، مضيفاً الى تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض الأماكن الغير مخططة التابعة لمدينة الفيوم بنسبة 25% عن القيمة السابق تقديرها للمتر السكني.

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وأكد محافظ الفيوم المصرية خلال الاجتماع إلى أن أعمال إعادة التسعير للمرة الثانية، تأتي في إطار الوقوف بجانب المواطنين البسطاء، والاستجابة لعدد من شكواهم، والبحث عن أفضل السبل لمساعدتهم في سداد قيم التصالح، فضلاً عن التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري بالفيوم، لمنح تمويل مالي ميسر على فترات سداد تصل الى 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مراعاة ظروف كل حالة، طبقاً للإجراءات البنكية والاشتراطات الائتمانية.

ولفت المحافظ الى أن المبالغ التى سيتم تحصيلها ستستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بالمحافظة بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن الارتقاء بالبنية التحتية ودعم المشروعات الخدمية.

وفي ختام الاجتماع، ناشد محافظ الفيوم المصرية المواطنين بسرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خلال الفترة المحددة لذلك قبل نهاية شهر أكتوبر القادم.