شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس السلفية المعاصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق مؤسس السلفية المعاصرة ومُنظرها، صباح اليوم الثلاثاء، وسيدفن بمقبرة الصليبيخات بدولة الكويت، وفقا لما أعلنته صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق اليوسف ولد بمحافظة المنوفية بمصر عام 1939 م وحصل على العالمية من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. عمل مدرسا بمدارس الكويت من 1965 م إلى 1990 م.. وعمل في مجال البحث العلمي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت وقد صدر مرسوم أميري بتاريخ 31 أكتوبر عام 2011 بمنحه الجنسية الكويتية. Advertisements

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