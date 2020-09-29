وفاة أمير الكويت.. الديوان الهاشمي يعلن الحداد لمدة ٤٠ يومًا بالبلاط الملكي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلت الديوان الملكي الهاشمي الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، الحداد لمدة ٤٠ يومًا في البلاط الملكي الهاشمي، حزنًا على وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، نعى في وقت سابق من اليوم، وفاة أمير الكويت الذي وفته المنية اليوم عن عمر يناهز ٩١ عامًا.

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وقال الملك عبدالله الثاني، إن أمير الكويت كرس حياته لخدمة وطنه وأمته ووصفه بأنه قائد استثنائي وأمير الإنسانية والأخلاق.

وأعلن الديوان الأميري الكويت، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

ونعى الديوان الأميري في بيان، ببالغ الحزن والأسى، "الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة - المغفور له- بإذن الله تعالى- صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".