محافظ أسوان يطالب المجتمع المدني ورجال الأعمال بتحمل ٢٥% من قيمة مصالحات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان- إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات، لتفعيل دور المشاركة المجتمعية الجادة من خلال المساهمة فى تحمل قيمة مقابل جدية التصالح بنسبة 25% لأصحاب مخالفات البناء من محدودى الدخل والبسطاء، لإنهاء إجراءات التصالح داخل القرى والأحياء الشعبية.

وأكد المحافظ أن ذلك يساهم في رفع الأعباء المالية عن المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح معهم، للوصول إلى تحقيق الاستقرار المعيشي وهو الذي يتوازى مع التسهيلات الأخرى التي منحتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وكشف اللواء أشرف عطية أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم في مخالفات البناء بلغت 7412 ألف طلب حتى اليوم الثلاثاء، بإجمالى متحصلات مالية وصلت إلى 31 مليون و 585 ألف جنيه.